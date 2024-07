Festa di Quattro Altari – Successo per l’evento Forum Young Festival

Un momento di aggregazione unico, capace di coinvolgere tutte le generazioni, durante la Festa dei Quattro Altari. Una serata di condivisione, partecipazione e networking con giovani, adulti, bambini e famiglie: il Forum Young Festival, a cura del Forum dei Giovani di Torre del Greco, è stato un vero e proprio successo. A certificare la riuscita dell’evento, la grande affluenza in Villa Comunale Ciaravolo nella serata di venerdì 19 luglio. I cittadini torresi sono ritrovati per assistere al progetto artistico pensato e voluto dall’ente di rappresentanza giovanile torrese. I giovani cantanti Roberta Amendola, Emanuela Tarotto, Dangio, DiDonna, gli “Universal Space, Raffaele Di Donna, la ballerina Elisa Pontillo e la compagnia teatrale “More” si sono esibiti in una Villa Comunale stracolma di persone. Un evento che certifica l’ottimo lavoro portato avanti dal Forum dei Giovani e la piena collaborazione con l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Luigi Mennella che, nel corso della manifestazione, è intervenuto sul palco: <<I giovani sono una risorsa importantissima. Personalmente mi trovo davvero bene con i ragazzi del Forum. Il loro contributo è fondamentale>>. Più di 600 le presenze in Villa Comunale nel corso del Forum Young Festival, uno spazio che ha permesso a diversi artisti emergenti del territorio di esibirsi durante la Festa dei Quattro Altari. Un modo per avvicinare i più giovani alla tradizione torrese: <<L’entusiasmo dei partecipanti ha superato le nostre aspettative, confermando l’importanza di iniziative di questo genere. L’energia e la creatività dei giovani sono stati il cuore pulsante dell’evento>> – ha spiegato il coordinatore del progetto Giorgio Cropano, nonché conduttore della serata. <<La risposta della cittadinanza dimostra quanto Torre del Greco sia una città viva. Con il Forum Young Festival abbiamo dimostrato che esistono tanti giovani attenti alle tradizioni e desiderosi di essere cittadini attivi>> – afferma il segretario del Forum Ciro Cutolo. Il Forum Young Festival, alla sua prima edizione, è un progetto che avrà continuità nella progettualità dell’organo, come spiega il presidente Alfredo Izzo: <<Abbiamo ricevuto circa 25 candidature, un riscontro importante. Arriveremo presto a una seconda edizione con più artisti. Abbiamo inoltre cercato di fornire un aiuto concreto all’amministrazione in questa tre giorni per avvicinare i giovani alla Festa dei Quattro Altari. E in questo ringrazio l’associazione I.R.T. che ci ha supportato>>. Prezioso il contributo del vicepresidente Cristiano Borriello, che ricordando la tragica scomparsa del 17enne di Boscoreale nella mattinata di venerdì 19, fa una promessa a tutta la cittadinanza: <<Vogliamo dare continuità al progetto “Torre Cardio Protetto” che ci permetterà di rendere la nostra comunità più sicura. La formazione all’uso del defibrillatore è fondamentale nel scongiurare tragedie come quella che ci ha colpito a poche ore dall’inizio della festa. Grazie al supporto del sindaco e dell’amministrazione sono sicuro che riusciremo a rendere concreto questo impegno assunto pubblicamente>>.