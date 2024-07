Aggressione all’Ospedale del Mare, arrestato 43enne

Nella scorsa mattinata, gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso l’Ospedale del Mare per la segnalazione di una persona molesta.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno notato un uomo che, in evidente stato di agitazione, stava inveendo contro gli addetti alla vigilanza; pertanto, i poliziotti hanno tentato di riportarlo alla calma ma lo stesso, non curandosi della loro presenza, ha proseguito nella suo condotta aggressiva finché non è stato bloccato con difficoltà e dopo una colluttazione.

Per tali motivi, il 43enne napoletano con precedenti di polizia è stato tratto in arresto per lesioni personali, oltraggio, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.