Acerra/Napoli – Maltrattamenti, droga e aggressioni: quattro arresti

Acerra: maltratta i familiari. Arrestato un uomo.

Nella giornata di ieri, un uomo si è recato presso gli uffici del Commissariato di Acerra per denunciare di essere stato vittima di un’aggressione fisica, avvenuta nei giorni precedenti, da parte di suo figlio e di essere stato minacciato dallo stesso più volte.

Inoltre, in sede di denuncia, l’uomo ha ricevuto un’ulteriore telefonata nella quale il predetto lo ha minacciato nuovamente; per tali motivi, i poliziotti hanno rintracciato il prevenuto, identificato per un 36enne di Acerra, nei pressi del Commissariato e lo hanno tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia.

Ospedale dei Pellegrini: aggrediscono le guardie giurate. La Polizia di Stato arresta due ragazzi.

Nel pomeriggio ieri, gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale dei Pellegrini per la segnalazione di un’aggressione ai danni di due guardie giurate.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato suddetto personale che aveva fermato due giovani ed hanno accertato che questi ultimi, poco prima, dopo essere stati dimessi, avevano inziato a lanciare bottiglie e sassi contro di loro e contro la struttura ospedaliera; inoltre, uno dei prevenuti aveva utilizzato come strumento di minaccia anche un tavolino asportato in quei frangenti da un bar.

Pertanto, i due indagati, di 16 anni e di origini marrochine, sono stati tratti in arresto per violenza e resistenza ad un incaricato di pubblico servizio e danneggiamento di edificio pubblico ed uno di loro è stato tratto in arresto anche per furto; infine, entrambi sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Don Guanella: Sequestrati 12 kg di cocaina ad opera di ignoti.

Nella serata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti hanno effettuato numerosi controlli e perquisizioni in diversi stabili del quartiere Don Guanella e Scampia.

L’intuito investigativo degli operatori ha trovato positivo riscontro in quanto, in uno stabile di via Oliviero Zuccarini, i poliziotti all’interno di un vano sito al piano terra, hanno rinvenuto e sequestrato due borsoni contenenti 10 panetti del peso complessivo di circa 12 kg di cocaina.