Acerra – Maltratta i familiari, arrestato un uomo

Nella giornata di giovedì, gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti per una segnalazione di lite familiare.

I poliziotti, giunti all’esterno dell’abitazione, hanno trovato un uomo in evidente stato di agitazione il quale aveva minacciato e aggredito con calci e pugni i suoi familiari e parenti; gli operatori hanno raggiunto e bloccato l’uomo, accertando che lo stesso, come già avvenuto in altre occasioni, aveva maltrattato i genitori al fine di estorcere loro del denaro.

Pertanto l’indagato, identificato per un 42enne di Acerra, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e estorsione.