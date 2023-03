Acerra – Aggredisce i poliziotti, denunciato 90enne

Ieri sera gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Italia ad Acerra hanno notato un’autovettura transitare a forte velocità fino a quando il conducente, giunto all’incrocio con via Calzolaio, ha perso il controllo del mezzo.

I poliziotti hanno raggiunto l’uomo che, durante le fasi dell’identificazione, ha inveito contro di loro estraendo due coltelli ma, dopo una colluttazione, è stato bloccato; inoltre, hanno rinvenuto nell’auto due bastoni.

Un 90enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere; inoltre, gli sono state contestate tre violazioni del Codice della Strada per guida con patente scaduta, mancata revisione periodica e mancata copertura assicurativa.

Infine, l’auto è stata sequestrata.