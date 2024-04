foto di repertorio

Zambia – Safari cruento: elefante attacca i turisti e ne uccide uno

È scioccante il video che riprende l’attacco di un elefante di 5 tonnellate che attacca un veicolo durante un safari in Zambia. L’enorme animale è riuscito più volte a ribaltare l’auto, come se fosse uno schiaccianoci, provocando la tragica morte di una donna americana di 80 anni. La donna era tra i sei turisti del gruppo Wilderness Zambia durante un’escursione nella foresta quando sono stati attaccati, hanno riferito le autorità del parco. “Intorno alle 9.30 di sabato mattina 30 marzo, i sei ospiti erano in tournée quando il veicolo è stato inaspettatamente attaccato dall’elefante”, ha detto in una nota l’amministratore delegato di Wilderness Zambia, Keith Vincent. Il filmato agghiacciante è stato registrato da un passeggero e mostra l’elefante che carica verso il loro veicolo. Il passeggero continua a registrare mentre l’animale si precipita nel veicolo e lo ribalta. L’anziana donna, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è poi morta a causa delle gravi ferite riportate, mentre un’altra donna è ricoverata in ospedale in condizioni critiche.