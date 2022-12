Viterbese – Turris 1-1, i corallini si salvano con un gol di Longo

Finisce in pari il match tra Viterbese e Turris. Gli uomini di Di Michele partono male, subendo gli attacchi della Viterbese per tutta la prima frazione di gioco. Ma nel secondo tempo, anche grazie ai cambi del tecnico corallino, la Turris riesce a trovare il pari e per poco, non sfiora anche il colpaccio che avrebbe permesso ai corallini di fare un enorme balzo in classifica.

Primo tempo

Al 6′ occasionissima per la Viterbese. Volpicelli calcia dai 20 metri, ma il pallone colpisce la traversa. Si salva la Turris.

Al 33′ Viterbese in vantaggio. Da una verticalizzazione di Volpicelli nasce la rete di Polidori che prima liscia il pallone, ma grazie ad un rimpallo, si ritrova la sfera sul piede e calcia battendo Perina.

Al 45′ ancora Viterbese vicina al gol, ancora con Volpicelli che calcia a giro dal limite dell’area, ma colpisce il palo. Secondo legno personale per l’attaccante della Viterbese.

Secondo tempo

Al 62′ pareggio della Turris. Dagli sviluppi di un corner dalla destra, Boccia colpisce di testa e Longo da pochi passi, raccoglie e spedisce in rete.

Al 88′ Turris vicinissima al vantaggio, prima con Finardi che con un tirocross colpisce la traversa, poi con Acquadro che calcia da fuori area al volo, ma il pallone sfiora il palo.