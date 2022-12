Viterbese – Turris 1-1, Di Michele: “ Due punti persi per come si è messa la partita”

Al termine della gara pareggiata contro la Viterbese, mister David Di Michele ha risposto alle domande degli organi di stampa.

Visto il finale arrembante della Turris, si possono considerare due punti persi o uno guadagnato su un campo in condizioni quasi pessime?

“Per come si è messa la partita sono due punti persi, specialmente per quanto si è creato nel secondo tempo dove abbiamo avuto due grandi occasioni ed un rigore netto che non capisco perchè non ci sia stato assegnato. Poi abbiamo preso una traversa ed abbiamo sfiorato la rete con quel tiro al volo di Acquadro. Nel primo tempo potevamo fare meglio, dopo il loro vantaggio abbiamo un po’ subito però i ragazzi hanno dato una grande prova di carattere e di volersi tirare fuori da una situazione non semplice. Hanno davvero tutto quello che avevano, posso soltanto ringraziarli”.

Può dirci il motivo dell’esclusione di Giannone?

“Luca ha male alla caviglia. Su un campo del genere non l’ho voluto rischiare. Punto a recuperarlo al cento per cento per la sfida contro il Foggia”

– Mister, resta forte la sensazione di una grande necessità di ricorrere sul mercato. Ha già trattato l’argomento con la società? Si aspetta rinforzi immediati alla ripresa, dopo la sosta?

“Faccio una premessa: non è bello parlare di calciomercato perché ci sono due gare ancora da giocare. Posso solo dire che insieme alla società stiamo lavorando per individuare quei profili che possono fare al nostro caso tenendo presente che la sessione di gennaio non è semplice”

– Può dirci esattamente cosa hanno Taugourdeau e Di Nunzio e quali sono i tempi di recupero?

“I tempi di recupero per questi due calciatori sono, purtroppo, ancora lunghi. Anthony sente ancora dolore, sta lavorando anche se a ritmi ridotti. Francesco ha meno dolore di Taugourdeau, ha un problema al ginocchio. Ci auguriamo di poterli avere entrambi presto a disposizione senza tuttavia correre rischi inutili che potrebbero portare a delle ricadute”.

Primo tempo avvilente, secondo con un pizzico di mordente che ha consentito, se non altro, di scongiurare una sconfitta dagli effetti potenzialmente devastanti. Può bastare, in questa fase, aver tenuto a distanza di sicurezza una diretta concorrente per la salvezza?

“La squadra ha provato a giocare su un campo che in alcune circostanze non permetteva di poterlo fare. Abbiamo dato tutto per recuperare una partita che ci ha visto andare in svantaggio nel primo tempo. I miei ragazzi quest’oggi vanno sicuramente elogiati per la voglia che hanno messo nel voler pareggiare. Alla fine usciamo anche con qualche rammarico perché potevamo anche vincere”