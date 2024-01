Usa – Giudice aggredito da un imputato in aula di tribunale

Il 3 gennaio, il giudice Mary Kay Holthus della contea di Clark (NV), è stata aggredita da Deobra Redden, 30 anni, durante la sua sentenza in un’aula di tribunale di Las Vegas, Nevada. L’uomo era accusato di percosse e violenza fisica. L’avvocato di Redden aveva chiesto al giudice di condannarlo alla libertà vigilata. Quando il giudice ha negato la richiesta, Redden è saltato sulla scrivania dove era seduta il giudice e l’ha attaccata. Diverse persone in aula si sono buttate per cercare di bloccarlo. Il giudice, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è rimasta leggermente ferita e un agente di polizia presente in aula è stato ricoverato in ospedale con una spalla lussata e una ferita sulla fronte.