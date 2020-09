Turris – Ritorna in prestito dal Verona il giovane Brandi

La S.S. TURRIS CALCIO comunica di aver raggiunto l’accordo con l’HELLAS VERONA per l’acquisizione – con la formula del prestito fino al 30 giugno 2021 – del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nunzio Brandi, classe 2001, che ritorna così alle origini. Il giovane centrocampista giocherà, dunque, a Torre del Greco nella prossima stagione.

Operazione di spessore quella condotta dal direttore generale dell’area tecnica, Rosario Primicile, che va a rafforzare anche la fascia “under” della rosa a disposizione di mister Fabiano.

Determinanti gli ottimi rapporti tra la dirigenza della Turris e quella del Verona, avvalorati dalla proficua collaborazione in essere da tempo tra il direttore sportivo corallino Antonio Piedepalumbo e Massimo Margiotta, responsabile del settore giovanile scaligero.

Prelevato proprio dal vivaio corallino nel 2017, Brandi ha militato per tre stagioni nelle giovanili del Verona, dagli Allievi alla Primavera, giocandovi anche sotto età. Tre anni di continua formazione e maturazione per il centrocampista che aveva diverse richieste dalla Lega Pro.

Di comune accordo con la dirigenza del Verona e con il procuratore del calciatore, Diego Palermo, si è optato per riservare al ragazzo l’opportunità di continuare il proprio percorso di crescita a Torre del Greco, in un ambiente che del resto già conosce, in vista di un campionato di serie C duro, ma estremamente affascinante, come quello che si preannuncia al Centro-Sud.