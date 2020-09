Turris – I corallini non si fermano, arriva Pandolfi

La S.S. TURRIS CALCIO comunica l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Pandolfi per le prossime due stagioni.

Prelevato a titolo definitivo dalla Virtus Entella grazie alla felice mediazione tra il direttore generale dell’area tecnica corallina Rosario Primicile e la dirigenza del club ligure, nella persona di Daniele Rosso, l’attaccante napoletano ha firmato, infatti, un contratto biennale perfezionando l’accordo, allo stadio “Liguori”, alla presenza del direttore sportivo Antonio Piedepalumbo del dirigente di prima squadra, Onofrio Colantonio.

Classe 1998, dotato di tecnica e considerevoli mezzi fisici, dopo essere stato prelevato dall’Entella, Pandolfi ha giocato in C nell’ultima stagione tra Alessandria ed Arezzo. In precedenza, si era messo in grande evidenza in serie D con le maglie di Portici e Castrovillari (12 reti nella stagione 2018-2019).

“Tra le diverse offerte di Lega Pro – dichiara Pandolfi – ho preferito la Turris non solo per il discorso biennale: la dirigenza, ed in particolare il direttore Primicile, mi ha trasmesso da subito la giusta carica mostrando grande determinazione nel volermi. Del resto, la Turris mi aveva cercato anche nelle scorse stagioni. Le mie caratteristiche in campo? Posso giocare sia da esterno che da punta centrale: mi piace svariare su tutto il fronte offensivo, anche senza una precisa collocazione. Mi metterò a completa disposizione dell’allenatore, sperando di recitare un ruolo da protagonista”.

Pandolfi si è aggregato già da questo pomeriggio alla squadra di mister Fabiano.