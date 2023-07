Turris – Rinforzo tra i pali, ufficiale Pagno

La S.S. Turris Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo Andrea Pagno. Il portiere si lega al nostro club con un contratto annuale con opzione.

Pagno, classe 2001, è un prodotto del settore giovanile dell’U.C. Albinoleffe. L’estremo difensore, dopo aver fatto tutta la trafila del settore giovanile del club lombardo, nella stagione 2020/21 va a giocare in prestito in serie D nella compagine del Ponte San Pietro. Nelle annate 2021/22 e 2022/23 ha giocato con la maglia dell’U.C. Albinoleffe totalizzando complessivamente 44 presenze stagionali: “Tra le tante offerte ricevute, quella della Turris l’ho trovata progettualmente la più interessante – racconta il portiere – Per la prima volta vengo a giocare al Sud, in una piazza che so essere molto passionale. Questo aspetto ha rappresentato uno stimolo molto importante per il sottoscritto. Ho già avuto modo di percepire quanto la Turris sia parte integrante d una città importante come Torre del Greco. Spero di togliermi tante soddisfazioni con questa maglia”.