Turris – Dal Parma arriva Pavone in prestito

La S.S. Turris Calcio comunica di aver acquisito, con la formula del prestito dal Parma, il calciatore Fabian Pavone.

Per Pavone, classe 2000, si tratta di un ritorno a Torre del Greco essendo stato già alle dipendenze proprio di mister Bruno Caneo nella annata 2021-22 totalizzando 30 presenze stagionali con 3 reti. Lo scorso campionato ha vestito la maglia della Fidelis Andria. “Si tratta di un ritorno a casa per me – spiega l’attaccante nativo di Atri. Conosco praticamente quasi tutto il gruppo nonchè le metodologie di lavoro del mister. Appena ho saputo che c’era l’opportunità di poter vestire nuovamente questa maglia, ho spinto subito affinché potessi tornare il prima possibile a Torre del Greco”.