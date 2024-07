Immagini da repertorio

Torre del Greco – Incendio sul Vesuvio, sgomberate due famiglie

Prosegue l’attività di spegnimento dell’ incendio divampato sul Vesuvio, seguita anche nell’ ambito del CCS convocato dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari.

L’ incendio attualmente interessa principalmente località Cappella Bianchini nel comune di Torre del Greco. Un altro focolaio, di dimensioni più contenute, si registra nel comune di Terzigno in prossimità del cimitero di Boscoreale, un altro nel comune di Ercolano in località San Vito. Sullo scenario 3 mezzi aerei nazionali (2 Canadair ed un elicottero di grande capacità) e 2 elicotteri regionali, oltre alle squadre che operano in loco, 4 dei Vigili del fuoco ed 11 della società regionale SMA e dei volontari della protezione civile regionale, ognuna delle quali dotata di propria autocisterna. Su disposizione del Prefetto, le Forze dell’ ordine, con il concorso della polizia locale, stanno provvedendo a cinturare l’area interessata.

A titolo precauzionale sono state sgomberati nel pomeriggio 2 nuclei familiari da immobile sito in via Boccea a Torre del Greco.