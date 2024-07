Foto da repertorio

Torre del Greco – Incendio sulle pendici del Vesuvio, in azione 2 Canadair

Ancora in atto l’ azione di spegnimento dell’ incendio divampato ieri sulle pendici del Vesuvio, seguita nell’ ambito del CCS convocato dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari. L’area tutt’ora interessata è principalmente quella di Cappella Bianchini, in Torre del Greco. Nuovamente operativi da stamattina 2 elicotteri della Regione Campania e 2 Canadair nazionali, sul posto presenti 3 squadre dei Vigili del Fuoco, 2 della società regionale SMA, 1 di Città metropolitana, 2 dei volontari della protezione civile regionale. Tutt’ora in atto la cinturazione dell’ area, disposta dal Prefetto, ad opera delle Forze dell ordine e con il concorso della polizia locale.