Torre del Greco – Incendio alle pendici del Vesuvio, evacuate due abitazioni

Convocata d’urgenza dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, una riunione di CCS per l’incendio che sta interessando in queste ore le pendici del Vesuvio. Evacuate in via precauzionale due abitazioni nel Comune di Torre del Greco. Sul posto 4 squadre dei Vigili del Fuoco supportate da altre dei volontari della protezione civile regionale, mentre sono in azione 2 elicotteri regionali, due mezzi aerei nazionali mentre è in arrivo un terzo, la cui richiesta al Dipartimento di Protezione civile è stata supportata dal Prefetto in sede di CCS. L’ incendio attualmente interessa il territorio di Torre del Greco, nella zona alta della città , cappella Bianchini, che lambisce il parco nazionale del Vesuvio, al confine con Ercolano.