Torre del Greco – Avviato il tavolo di lavoro dedicato al Patto Educativo

La rete politica PER le Persone e la Comunità esprime soddisfazione per l’avvio del tavolo di lavoro dedicato al Patto Educativo, promosso con impegno dall’assessora alle Politiche Sociali e alla Scuola, la dottoressa Mariateresa Sorrentino, tenutosi presso la sede del comune di Torre del Greco martedì 23 luglio.

“Il Patto Educativo rientra nei valori fondanti del nostro agire politico – ha dichiarato Pina Di Donna, consigliere di PER le Persone e la Comunità al comune di Torre del Greco – esso mira a mettere in rete tutti i soggetti impegnati in prima linea in ambito educativo per promuovere l’inclusione e lo sviluppo della persona operando insieme come comunità. Sin dall’inizio il sindaco Mennella ha accolto la nostra proposta di inserire la creazione del Patto Educativo nelle linee programmatiche di governo”.

L’incontro si inserisce in una cornice più ampia che coinvolge l’intera città metropolitana di Napoli. Su iniziativa del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, i comuni della provincia sono stati suddivisi in gruppi per realizzare alleanze educative tra scuole, istituzioni, organizzazioni del Terzo Settore, famiglie e Amministrazione, con l’obiettivo di contrastare le povertà educative.

Torre del Greco è l’ente capofila del Gruppo 7, a cui appartiene anche il comune di Trecase.

L’appuntamento, che ha visto la partecipazione attiva di dirigenti scolastici, parroci e rappresentanti delle organizzazioni del Terzo Settore che operano a favore dei minori sul territorio, si è aperto con i saluti del sindaco Luigi Mennella, che ha spiegato quanto la realizzazione del Patto Educativo sia un tema prioritario per l’Amministrazione.

Durante l’incontro sono stati affrontati temi fondamentali per il futuro delle giovani generazioni: dalla lotta contro l’abbandono scolastico, all’urgenza educativa che richiede interventi tempestivi e specifici; dalla povertà sociale e culturale, all’inclusione dei ragazzi con disabilità, con l’obiettivo di garantire pari opportunità e diritti a tutti.

“Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio” è l’antico proverbio africano richiamato dall’assessore Sorrentino, che ha sottolineato l’importanza della condivisione sociale e della responsabilità della comunità nel formare le nuove generazioni:“Educare e avere cura non sono mai azioni solitarie; per essere incisive, necessitano dell’intervento congiunto e condiviso di tutti gli attori coinvolti”.

Il prossimo incontro, previsto per settembre, offrirà a tutti gli enti partecipanti l’occasione di iniziare a pianificare le prime azioni concrete per migliorare l’educazione e il benessere delle giovani generazioni.