Turris – Napoli primavera: 1-0. Ottima prova dei corallini

Prima volta allo stadio dopo un anno e mezzo di assenza per i tifosi corallini che vedono vittoriosi i propri beniamini contro la primavera del Napoli. A segno Luca Giannone con una punizione magistrale.

Ottima prova degli uomini di Caneo che non subiscono nulla e creano tanto, soprattutto nel primo tempo. Buone trame di gioco si sono intraviste.

Primo tempo

Al 14′ gol annullato alla Turris per fuorigioco. Grandissima azione personale di Franco che calcia dal limite dell’area di rigore, ma trova una grande opposizione di Pinto. Poi inutile il tap-in vincente di Longo che si trovava in offside.

Al 20′ Turris in vantaggio. Giannone realizza una punizione dai 20 metri e porta in vantaggio la squadra di casa.

Al 24′ ci prova Nunziante dall’interno dell’area di rigore, ma allontana coi pugni l’estremo difensore della primavera partenopea.

Al 36′ Franco calcia dai 20 metri, dopo aver ricevuto un passaggio da una punizione dalla sinistra, ma il pallone finisce alto.

Al 45′ primo squillo del Napoli con Marranzino che calcia da fuori area, ma colpisce la traversa.

Secondo tempo

Al 63′ ci prova il Napoli con Spavone, ma il tiro è lento e blocca il neo entrato Abagnale.

Al 72′ Pandolfi ci prova di testa dagli sviluppi di un corner dalla destra. Palla alta.

Al 77′ Pandolfi raccoglie di testa un cross dalla destra di Da Dalt, ma colpisce il palo.

Al 82′ Manzi colpisce di testa dagli sviluppi di un corner dalla destra, ma il pallone finisce sopra la traversa.

Secondo tempo con poche emozioni, considerando che le due squadre sono in fase di preparazione atletica.

In attesa dell’inizio della stagione ufficiale, i corallini si godono questa vittoria contro una compagine importante.