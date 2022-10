Turris – Monopoli: 0-0. Padalino: ‘Non abbiamo concesso nulla. Potevamo essere più fortunati e cinici sotto porta’

Sulla partita della Turris: “Mi mette di buon umore, però siamo qui a rammaricarci perché non abbiamo vinto. Quando vedi i giocatori nervosi e arrabbiati dopo un pareggio cosìè un buon segno, significa che abbiamo giocato bene. Abbiamo gestito bene la palla. Abbiamo incontrato una squadra che ha una certa struttura, calciatori importanti. Non abbiamo concesso nulla, potevamo essere più fortunati e cinici sotto porta”.

Su Frascatore al centro della difesa: “Sapevamo che potesse essere un giocatore utile all’interno del reparto, facendoci giocare sia a due che a tre”.

Su cosa è mancato negli ultimi metri: “Può darsi che ci è mancato l’ultimo passaggio. Quando difendono tutti devi trovare il gol con una giocata singola o con altro. Sarebbe stato meglio se avessimo segnato con Leonetti o Manzi all’ultimo”.

Su Boccia: “Quando c’è la disponibilità non esiste il problema del ruolo. Oggi ho ritenuto di dare un apporto maggiore sulla fase di non possesso. Certo, non dà quella spinta in più come Ercolano, ed allo stesso tempo Ercolano non è Boccia nell’altra fase”.