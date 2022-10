Turris – Monopoli: 0-0. La Turris domina ma non riesce a segnare: amaro pareggio a reti bianche al Liguori

Pareggio a reti bianche tra Turris e Monopoli.

I corallini non riescono a trovare la via della rete, nonostante ci abbiano provato con insistenza, mettendo all’angolo gli ospiti per quasi tutta la partita.

Primo tempo

Al 19′ prima scintilla del match. Giannone serve in area Santaniello che calcia da ottima posizione, ma Nocchi blocca.

Al 20′ ancora Turris pericolosa. Contessa crossa al centro per Gallo, che in tuffo manda clamorosamente fuori.

Al 21′ la Turris non riesce a segnare. Stavolta Giannone serve in area Leonetti che controlla e calcia, Nocchi manda in angolo.

Al 35′ occasione clamorosa per il Monopoli. Montini riceve un cross dalla destra e in spaccata colpisce la traversa, poi sulla ribattuta arriva Fella che a porta vuota manda clamorosamente fuori.

Secondo tempo

Al 70′ la prima occasione del secondo tempo capita al Monopoli. Bussaglia colpisce di tacco da pochi passi, ma Perina gli dice no.

Al 83′ Ercolano calcia dal limite dell’area, ma il pallone finisce alto.

Al 95′ Monopoli in dieci. Espulso Manzari.

Al 97′ Frascatore vicinissimo al vantaggio di testa dagli sviluppi di un corner, ma Nocchi compie un miracolo.