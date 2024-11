Corbora – Mancanze d’acqua. Ecco i dettagli

GORI informa,

che a seguito di una interruzione della fornitura di energia elettrica ai nostri impianti, da parte della società ENEL Distribuzione, sono previste mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica, dalle ore 08:30 fino alle ore 16:30 di mercoledì 20 novembre 2024, nelle seguenti strade e località del Comune di CORBARA:

INTERO TERRITORIO COMUNALE

L’erogazione idrica, salvo imprevisti, riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 16:30 di mercoledì 20 novembre 2024.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.