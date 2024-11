Torre del Greco – Tragedia sfiorata, auto si ribalta in via Aldo Moro

Alle prime ore del mattino, un’autovettura si è ribaltata in via Aldo Moro.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno messo in sicurezza l’area. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare come le condizioni del conducente.