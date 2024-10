Turris – La società fa chiarezza su Conte: “Piena fiducia, articoli dannosi per la serenità della squadra”

La S.S. TURRIS CALCIO s.r.l., in relazione agli articoli recentemente pubblicati dalla stampa locale (cfr. Il Mattino) e da siti web non ufficiali (cfr. tuttoturris.com, vesuviolive.it, turrislive.it, tuttoc.com) che presumono una sfiducia nei confronti del tecnico Mirko Conte da parte della società, comunica che, diversamente da quanto presunto dai sopracitati terzi “Operatori della Comunicazione ed Operatori dell’Informazione“, il tecnico lombardo attualmente gode della piena fiducia della società e dei dirigenti. I redattori dei suddetti articoli, dannosi per la serenità della squadra e dell’intero team, non hanno mai interloquito con la società prima di pubblicare tali infondate notizie.

La società allo stato non ha ancora identificato chi sia a capo di tale operazione di delegittimazione del tecnico Mirko Conte e stà effettuando delle verifiche per individuare i soggetti artefici dell’operazione i cui nomi saranno portati a conoscenza della città e dei tifosi per le opportune valutazioni.

Si invitano i sopracitati Direttori a provvedere alla immediata pubblicazione delle doverose smentite con le modalità e tempi previsti dalle vigenti normative.

S.S. TURRIS CALCIO S.r.l.