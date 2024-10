Torre del Greco – Fine settimana ricco di eventi per la rassegna ArtTorre

Tre spettacoli in tre giorni prima della chiusura in programma venerdì 11 ottobre

È un fine settimana ricco di appuntamenti il prossimo per ArtTorre, la rassegna di teatro, musica e danza voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e affidata alla direzione artistica di Gigi Di Luca, rassegna in corso di svolgimento negli spazi esterni di Villa Macrina, in via Nazionale. Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre sono infatti in programma tre spettacoli: il primo, con inizio fissato alle ore 20.30, ha per titolo “Lo sguardo di Eduardo” e vedrà in scena Teatro Club Gino Roma fin dal 1972, Media Musical e Santa Maria di Portosalvo; sabato 5 ottobre alle ore 20 in cartellone c’è l’appuntamento di “Tra Raffaele e Viviani”, con protagoniste le associazioni Gianni Pernice e Merape; domenica 6 ottobre (ore 20) sarà la volta di Melallucca, Amici della lirica e associazione culturale musicale torrese con “Classica e dintorni”. A chiudere la rassegna venerdì 11 ottobre alle ore 20.30 “Semi di gioia” con l’associazione disabili torresi, Le Ballet e il centro sportivo World Dance.

“ Ancora una volta il fervore artistico cittadino è protagonista – afferma il sindaco Luigi Mennella – Siamo felici del successo che sta riscuotendo la kermesse, che vede protagoniste 17 tra associazioni e compagnie, protagoniste delle sette serate pensate dall’amministrazione proprio per portare alla ribalta la bravura e le indubbie capacità di tanti nostri talenti. La rassegna, già proposta con identico successo lo scorso anno, si annuncia come un importante e atteso appuntamento per i torresi”.