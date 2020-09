Turris – La promessa del ministro Spadafora: “Graduale riapertura degli stadi da ottobre”

Nel corso del convegno dal titolo “Lo sport è la più grande Community hub”, tenutosi questa mattina presso il complesso ex Orfanotrofio Santissima Trinità a Torre del Greco, il Ministro allo Sport e alle Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora, ha risposto anche alle istanze portate dalla Turris, rappresentata dal direttore sportivo Antonio Piedepalumbo e dall’addetto stampa Nello Giannantonio. La società corallina, pur rispettando al momento protocolli sanitari stringenti ed onerosi, ha manifestato la “frustrazione” di non poter condividere con i propri tifosi il ritorno nel calcio professionistico, evidenziando altresì il paradosso delle mille presenze consentite per eventi sportivi minori o dilettantistici in impianti meno capienti e sicuri di quelli professionistici.

Spadafora, che si è innanzitutto complimentato con la Turris per la promozione, ha assicurato: “Contiamo di ripresentarci tra una quindicina di giorni al Comitato Tecnico Scientifico per parlare concretamente di riapertura degli stadi dagli inizi di ottobre, seppur graduale. Questo a patto che l’impatto della riapertura delle scuole si riveli gestibile sotto il profilo della curva epidemiologica. Non vediamo l’ora di tornare a tifare dal vivo”.