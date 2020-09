Turris – Ufficiali i gironi di Serie C, ecco gli avversari dei corallini

Si è svolto oggi pomeriggio in videoconferenza il Consiglio Direttivo di Lega Pro dopo l’esito del Consiglio Federale, che ha proceduto all’unanimità ad indicare Bisceglie e Foggia quali titolari all’iscrizione al prossimo campionato di Serie C, tenendo presente il principio dello slittamento della classifica e il posizionamento al primo posto in classifica della seconda classificata nel girone H di Serie D.

Le due società avranno 10 giorni di tempo per finalizzare le procedure di iscrizione, che saranno poi prese in esame dalla Covisoc e dalla Commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi.

Il Direttivo di Lega Pro ha, inoltre, provveduto alla compilazione dei gironi mantenendo la suddivisione utilizzata nelle scorse stagioni. Saranno inserite le lettere “X” e “Y” in attesa dei termini concessi dalla FIGC per la finalizzazione delle procedure di iscrizione di Bisceglie e Foggia.

Il Direttivo ha, infine, stabilito che i calendari per la stagione 2020-2021 del campionato Serie C verranno sorteggiati domani 16 settembre dalle ore 17 presso la sede della Lega Pro. Sarà possibile seguire la diretta su Raisport.

Il Consiglio Direttivo si è infine dato appuntamento alla prossima riunione che si terrà entro i primi giorni della prossima settimana per approfondire le tematiche relative alle difficoltà attuative dei protocolli sanitari, alla necessità di una graduale riapertura degli stadi ed alla ripartizione dei contributi rivenienti dalla mutualità ex legge Melandri.

Il Direttivo ha altresì manifestato grande apprezzamento per la decisione del Consiglio Federale di istituire sin dalla stagione 2020-2021 il campionato Primavera tre – Berretti, campionati in stretta correlazione con quelli di serie A e B che consentirà di far maturare i giovani calciatori.

GIRONE A: Albinoleffe, Alessandria, Carrarese, Como, Giana Erminio, Grosseto, Juventus U23, Lecco, Livorno, Lucchese, Novara, Olbia, Pergolettese, Piacenza,Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate.

GIRONE B: Arezzo, Carpi, Cesena, Fano, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Legnago, Mantova, Matelica, Modena, Perugia, Ravenna, Sambenedettese, Sudtirol, Triestina, Virtus Verona, Vis Pesaro.

GIRONE C: Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Monopoli, Paganese, Palermo, Potenza, Teramo, Ternana, Trapani, Turris, Vibonese, Francavilla, Viterbese, X, Y