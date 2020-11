Turris – La gara con il Catania si gioca a Lentini

La gara di campionato Catania-Turris, in programma domenica 22 novembre alle ore 14,30, anziché allo stadio “Massimino” di Catania, si disputerà al “Nobile” di Lentini (in provincia di Siracusa).

“L’indisponibilità dello stadio di Catania – si legge nel comunicato appena diramato dalla Lega – è derivante dall’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del manto erboso, tuttora in corso, eseguiti in ottemperanza alla comunicazione della Lega Pro”.

Anche il manto dello stadio di Lentini (in possesso dell’omologazione per il campionato di terza serie) è in erba naturale.

Non cambia il programma della Turris, che partirà nella mattinata di sabato per raggiungere la sede del ritiro pre-partita in Sicilia.