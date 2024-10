Napoli – Nasconde armi e droga, arrestato 45enne di Torre del Greco

Nella serata di giovedì, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Aquila, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, si è disfatto di un pacchetto gettandolo in un cassonetto della spazzatura per poi allontanarsi velocemente.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato recuperando, altresì, il pacchetto di cui il prevenuto si era disfatto e al cui interno sono stati rinvenuti 17 involucri di cocaina del peso di circa 10 grammi.

Preso atto di quanto riscontrato, gli operatori, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione dell’indagato dove hanno rinvenuto, ben occultate in un borsone, tre pistole, di cui una Kora Brno cal. 22, un Lauger cal. 9, ed una Beretta cal. 9, oltre a 159 cartucce di vario calibro, 5 caricatori, circa 410 grammi di marijuana, 41 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

Per tali motivi, un 45enne di Torre del Greco con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi e munizioni.