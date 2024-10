Napoli – Rubano il cellulare a una turista: arrestati

Nel pomeriggio di ieri, i Falchi della Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, nel transitare in corso Umberto I hanno notato tre soggetti che, con fare circospetto, stavano seguendo una turista e, ad un certo punto, le hanno sfilato il cellulare dallo zaino per poi darsi alla fuga in direzioni diverse.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato due dei tre fuggitivi trovandoli in possesso del cellulare sottratto poc’anzi alla donna; uno dei due è stato, altresì, trovato in possesso di altri tre cellulari di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

Per tali motivi, gli indagati, identificati per due algerini di 34 e 22 anni, quest’ultimo con precedenti di polizia, anche specifici, sono stati tratti in arresto per furto con destrezza; il 34enne è stato anche denunciato per ricettazione.