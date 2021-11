Turris – Catanzaro: 1-0. Le parole di Caneo: ” Adesso il nostro percorso cambia, cambia la centralità e cambia l’autostima.”

Dopo gara vittorioso e come di consueto, ai microfoni c’è mister Caneo.

Sui quartieri alti della classifica: “Il nostro percorso cambia, cambia la mentalità e aumenta l’autostima.”

Sulle occasioni sprecate: “Siamo alle solite, siamo una squadra che semina tantissimo e a volte raccoglie poco. Grande applauso a questi ragazzi che son migliorati tecnicamente e anche difensivamente.”

Sul cambio Santaniello – Loreto: “Usiamo tante energie, quindi è normale che verso l’ultima fase della partita bisogna irrobustire il centrocampo e coprire un po’ di più la squadra.”

Sul come si sta tra le prime della classe: “Si sta che si deve continuare a lavorare, stiamo prendendo conoscenza dei nostri mezzi. Adesso viene il bello.”

E poi conclude: “Dopo Picerno c’era tanta amarezza, non meritavamo di non vincere. Adesso è tutto diverso, l’importanza della partita è diversa, i ragazzi si allenano in settimana convinti e sereni.”