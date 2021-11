Turris – Catanzaro: 1-0. I Corallini vincono ancora e volano in classifica grazie ad un super gol di Giannone

Grandissima prova degli uomini di Caneo che con una vittoria di misura superano il Catanzaro.

Creano tanto i padroni di casa e non subiscono nulla. Riescono a sbloccarla nel finale con l’ennesimo eurogol di Giannone che ormai è diventato un uomo di fondamentale importanza per la Turris.

Primo tempo

Al 3′ grandissima doppia occasione Turris. Leonetti aggancia un lancio fatto da 50 metri, salta un difensore, calcia, ma Branduani para. Sul proseguo dell’azione, il pallone arriva a Varutti che la mette al centro, Branduani non blocca il pallone e quasi se lo butta in rete da solo. Purtroppo per la Turris il pallone si stampa sul palo.

Al 10′ Varutti mette al centro un pallone forte e teso, Giannone serve solo appoggiare in rete, ma sbaglia clamorosamente a pochi passi dalla porta un tocco semplicissimo.

Al 21′ si fa vedere il Catanzaro con Cianci che riceve il pallone in area di rigore, si gira, calcia, ma Perina manda in angolo.

Secondo tempo

Al 53′ grande occasione Turris. Franco entra in area di rigore, salta un giocatore, appoggia a Leonetti che però manda il pallone sull’esterno della rete dando solo l’illusione del gol.

Al 64′ ci prova Cianci dai 20 metri, ma il pallone viene deviato in angolo.

Al 70′ Improvvisa fiammata del Catanzaro con Curiale che appena entrato riceve a tu ler tu con Perina, ma si lascia ipnotizzare dall’estremo difensore Corallino.

Al 77′ Turris in vantaggio con Giannone che realizza ancora un super gol. Questa volta riceve palla in area di rigore e con un pallonetto sul secondo palo beffa Branduani che era pronto ad uscire dai pali per anticiparlo.

Finisce dunque 1 – 0 il match tra Turris e Catanzaro, coi padroni di casa che superano in classifica i Calabresi e si candidano per un posto tra l’élite del girone c.