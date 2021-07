Torre del Greco- Via Curtoli a senso unico di marcia

Istituito con Ordinanza dirigenziale n. 2950 del 13.07.2021 il senso unico di marcia in via Curtoli con direzione dall’intersezione con Viale Cristoforo Colombo, all’intersezione con Via Scappi, a partire da giovedì 15 Luglio 2021.

A firmare il nuovo dispositivo di viabilità, il Dirigente al IX Settore Autonomo della Polizia Municipale, Com.te Salvatore Visone, a seguito di coordinamento tecnico con l’assessore al ramo, Cinzia Mirabella, in considerazione del fatto che l’attuale condizione della strada – a doppio senso di circolazione – non consente un adeguato e sicuro transito pedonale, per via soprattutto della modesta ampiezza dei relativi marciapiedi – nonché – per assicurare condizioni di maggiore sicurezza, considerata la stretta vicinanza di un Istituto scolastico.

“Un intervento necessario – le parole dell’assessore Mirabella – su cui già da tempo l’Amministrazione comunale stava riflettendo nel solo ed esclusivo interesse della collettività. La sicurezza in strada è, oggi, un argomento particolarmente delicato ma dalla quotidiana attualità. Abbiamo, pertanto, ritenuto fondamentale, in considerazione del tratto di via Curtoli, l’istituzione del senso unico di marcia, che siamo certi riuscirà a dare maggiore tranquillità ai pedoni e a tutti i cittadini, considerate oltretutto, le già risicate dimensioni dei marciapiedi e l’insidiosa pendenza della strada. Provvederemo, inoltre, prossimamente ad adeguare anche i marciapiedi a valle e a valutare eventuali criticità e difficoltà delle strade limitrofe. La sicurezza è una nostra priorità”.