Torre del Greco – Uno spot per promuovere la raccolta differenziata nei lidi

Uno spot per promuovere la raccolta differenziata. È quello in diffusione presso i lidi balneari di Torre del Greco. L’iniziativa mira ad incentivare e promuovere le buone pratiche legate al riciclo. Tra le novità presentate ci sono il “pesce mangiaplastica” in ferro e le isole ecologiche a quattro moduli installate presso i vari stabilimenti.

Questa iniziativa, nata dalla collaborazione tra Velia Ambiente e l’amministrazione comunale, mira a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della raccolta differenziata anche durante il periodo delle vacanze. La campagna vuole sottolineare come sia fondamentale mantenere comportamenti virtuosi e rispettosi dell’ambiente anche nei momenti di svago e relax.

Il sindaco Luigi Mennella e l’assessore all’Ambiente Antonio Ramondo hanno espresso il loro ringraziamento ai titolari dei lidi balneari, che si stanno distinguendo per la buona pratica della raccolta differenziata, instaurando un rapporto di sinergia con l’amministrazione e contribuendo in maniera significativa alla tutela dell’ambiente.

“Velia Srl è orgogliosa di sostenere questo progetto, che rappresenta un passo avanti verso un futuro più sostenibile e un miglioramento della qualità della vita dei cittadini di Torre del Greco”.