Torre del Greco – Una panchina rossa in ricordo delle donne vittime di violenza in Corso Vittorio Emanuele

Una panchina rossa in ricordo delle donne vittime di violenza. È l’iniziativa messa in campo dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Palomba – Consigliera con delega alle Pari Opportunità, Iolanda Mennella – per siglare le diverse attività nel mese tradizionalmente dedicato alle donne e alla sensibilizzazione contro ogni forma di violenza di genere.

Nello specifico, la nuova seduta in rosso, installata in Corso Vittorio Emanuele – in località Capo la Torre – presso la fontana comunale, sarà inaugurata giovedì 16 Marzo alle ore 10.00, alla presenza del Primo Cittadino, della Consigliera delegata, e, di una folta rappresentanza di giovani allievi della Scuola Secondaria di Primo grado dell’Istituto “De Nicola – Sasso”, concludendo un percorso di manifestazioni ed attività svolte con gli alunni dell’Istituto comprensivo cittadino.

“L’ educazione al rispetto di genere e all’abbattimento di ogni discriminazione sociale, etica ed umana – dichiara la Consigliera Iolanda Mennella – deve iniziare necessariamente dalla Scuola, il primo grande laboratorio di vita, dove i ragazzi iniziano a sperimentare le fondamentali relazioni sviluppando i concetti dell’accettazione reciproca e dell’inclusione dell’altro, senza alcuna distinzione di sorta”.

Parole a cui fanno da eco le considerazioni del sindaco Palomba:

“Torre del Greco – la chiosa del primo cittadino – continua a dare dimostrazione della profonda attenzione alle complesse dinamiche di genere animando, nel corso di questo mese, momenti ed eventi che hanno centralità assoluta sul fondamentale ruolo della figura femminile nonchè, sul bisogno di implementare necessarie politiche che valorizzino in concreto e realmente le pari opportunità nei diversi ambiti sociali”.