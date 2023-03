Verso le Elezioni 2023, Borriello in campo senza il simbolo di Fratelli d’Italia, Mele chiamato alla scelta

A due mesi esatti dalle elezioni, con ormai gli schieramenti pronti a darsi battaglia per la poltrona di primo cittadino, nel centrodestra tiene banco la questione Fratelli d’Italia. Se da un lato il coordinamento cittadino ha apertamente portato avanti la candidatura di Ciro Borriello, dall’altro sembrerebbe essere arrivato il no dai vertici nazionali, con l’ex sindaco che potrebbe scendere senza il simbolo della Meloni. Una notizia che creerebbe problemi anche in un’ottica di equilibri regionali, con il centrodestra che ne uscirebbe spaccato.

Ancora non ufficiale la scelta del gruppo Mele: forte l’apertura a Borriello, ma l’ufficialità non è ancora scontata, con i vertici regionali del centrosinistra scesi in campo per provare a convincere l’ex Vice Sindaco della bontà del progetto Mennella. La scelta di Mele, con il lavoro portato avanti in questi mesi, potrebbe risultare fondamentale per i risultati al primo turno.