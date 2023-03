Torre del Greco – Ciro Borriello candidato sindaco, inaugurata la sede del comitato elettorale in via Nazionale

Inaugurata la sede del comitato elettorale di Ciro Borriello, candidato a sindaco di Torre del Greco sostenuto da nove partiti e movimenti politici (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Borriello Sindaco, Insieme per la Città, La Svolta, Torre Futura, Rinascita Torrese e Ripartiamo Insieme).

I locali di via Nazionale hanno aperto le porte ai riferimenti e portavoce di tutte le liste della coalizione per tracciare le basi della campagna elettorale e avviare il confronto sul programma di governo cittadino.

Su queste basi, il candidato sindaco e i portavoce dei partiti e movimenti politici hanno concordato di fissare in sette giorni il termine ultimo per fissare definitivamente i confini dello schieramento. Non solo: al termine di un primo articolato dibattito si è convenuto di presentare entro il prossimo 30 marzo idee e proposte da inserire nel programma elettorale per lo sviluppo e il rilancio del territorio.

Intanto, prosegue il tour del candidato sindaco Ciro Borriello e nei vari quartieri di Torre del Greco. Dopo il bagno di folla dello scorso weekend nelle piazzette del centro storico e nella zona porto, Ciro Borriello venerdì prossimo sarà in località Leopardi a partire dalle 8.30. Un lungo giro tra la zona del Palazzone e Cappella Nuova per raccogliere le istanze dei cittadini e avviare l’ascolto sulle problematiche e sulle criticità da risolvere durante il prossimo mandato alla guida della città.