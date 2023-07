Torre del Greco – Questione rifiuti, Mennella: ‘Aumenti Tari dovuti alla cattiva gestione degli ultimi anni, al lavoro per invertire la rotta’

Non partiranno prima di settembre e saranno precedute da un’adeguata campagna di informazione alla cittadinanza, le novità legate al conferimento dei rifiuti differenziati a Torre del Greco. A sgomberare il campo da dubbi e perplessità che negli ultimi giorni hanno interessato il settore Nu, è il sindaco Luigi Mennella. Il primo cittadino spiega come “sia in corso da parte dell’amministrazione comunale, attraverso il lavoro portato avanti dall’assessore al ramo, Antonio Ramondo, e dagli uffici preposti, la redazione di un nuovo programma di deposito quotidiano delle singole frazioni” ma che lo stesso “partirà non prima della prima decade di settembre e sarà comunque preceduto da un’adeguata campagna informativa che riguarderà la città”.

“L’idea di passare al conferimento quotidiano monomateriale – prosegue il sindaco di Torre del Greco – è una delle ipotesi in campo ed è ritenuto tra gli elementi utili a rilanciare la raccolta differenziata nella nostra città, raccolta arrivata negli ultimi tempi a percentuali deprimenti. Questo va a riflettersi purtroppo sui costi complessivi del servizio, che a causa del pessimo lavoro degli ultimi anni sono ulteriormente aumentati, come del resto stabilito dalla passata amministrazione comunale in una delibera del 2022 che approvava i rincari della Tari spalmati per i tre anni successivi, rincari che vanno a gravare ancora una volta sulle tasche dei torresi. Siamo al lavoro per invertire la rotta, per puntare a costi più contenuti e ad un servizio che sia più efficace”.