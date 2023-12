Torre del Greco – Nuovi tratti di rete, martedì e mercoledì mancanze d’acqua. Ecco le zone interessate

Sospensione del Servizio Idrico, dalle ore 22:00 di martedì 5 dicembre 2023 alle ore 08:00 di mercoledì 6 dicembre 2023, nelle seguenti zone di TORRE DEL GRECO:

CORSO AVEZZANA

CUPA DEI CAMALDOLI

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

TRAVERSA DI VIA ALCIDE DE GASPERI

VIA ABRUZZO

VIA AGNANO

VIA AGOSTINO BRANCACCIO

VIA ALCIDE DE GASPERI

VIA ANTICA TRECASE

VIA ANTONIO GRAMSCI

VIA BASSANO

VIA BENGASI

VIA CALABRIA

VIA CALCUTTA

VIA CAPPELLA NUOVA DEGLI OREFICI

VIA CAPPUCCINI

VIA CAVALLERIZZI

VIA CAVALLO

VIA CEFALONIA

VIA CHIAZZOLELLE

VIA CHIUMERA

VIA CIMAGLIA

VIA CIRCUMVALLAZIONE

VIA CROCIFISSO

VIA CURTOLI

VIA DEGLI ARTISTI

VIA DEL CIMITERO

VIA DELL’ATLETICA

VIA DELL’INDUSTRIA

VIA DI SOTTO DI CAMALDOLI

VIA DIETRO AI CAMALDOLI

VIA DUCA LECCO DE GUEVARA

VIA FIORILLO

VIA GIACOMO LEOPARDI

VIA GIACOMO MATTEOTTI

VIA GIOVANNI XXIII

VIA GUGLIELMO MARCONI

VIA IGNAZIO SORRENTINO

VIA LAVA TROIA

VIA LITORANEA

VIA LUCANIA

VIA MARTIRI D’AFRICA

VIA MAZZINI

VIA MOLISE

VIA NAZIONALE

VIA PEZZENTELLE

VIA PONTE DELLA GATTA

VIA SANNAZZARO

VIA SANTA MARIA LA BRUNA

VIA SANT’ELENA

VIA SEDIVOLA

VIA SOPRA I CAMALDOLI

VIA TIRONCELLI

VIA TIRONI

VIA VITTORIO VENETO

VIA VIULI

VIALE CAMPANIA

VIALE FRANCESCO BALZANO

VIALE UNGHERIA

VICO D’ORLANDO

VICO I ABOLITOMONTE

VICO II ABOLITOMONTE

VICOLO I SAN VITO

VICOLO II SAN VITO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta ai lavori di collegamento tra i nuovi tratti di rete realizzati e la condotta che li alimenta.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.