Gori – Guasto alla condotta adduttrice a servizio della Penisola Sorrentina e dell’Isola di Capri: gli aggiornamenti

Proseguono senza sosta i lavori per la riparazione del guasto improvviso alla condotta adduttrice a servizio della Penisola Sorrentina e dell’isola di Capri. La rottura si è verificata in corrispondenza della Strada Statale 145, nel comune di Castellammare di Stabia, in una posizione impervia, a 24 metri di altezza.

Le attività sono proseguite per tutta la notte e sono in fase di completamento.

Considerate le difficoltà tecniche dell’intervento, ed il debito idrico accumulatosi, il ripristino della normale erogazione avverrà entro le ore 23:30 di oggi, venerdì 21 giugno, nei seguenti comuni: Vico Equense, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento, Massa Lubrense.

Seguiranno specifici aggiornamenti per l’Isola di Capri.

Disposto il servizio idrico sostitutivo con autobotti e batterie di fontanine dislocate sui territori.

A seguire i dettagli delle zone interessate.

Vico Equense:

PIAZZA MONTECHIARO

VIA ALBERI

VIA AROLA

VIA CAMALDOLI

VIA MASSAQUANO

VIA PATIERNO

VIA SANT’ANDREA

VIA VECCHIA MOIANO PER TICCIANO

VIA VECCHIA PATIERNO

Località Bonea

Località Alberi

Località Arola

Località Moiano

Località Patierno

Località Massaquano

Località Sant’Andrea

Località Montechiaro

Località Camaldoli

Tutte le relative traverse.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con BATTERIA DI FONTANINE presso:

Corso Filangieri altezza Stazione Circumvesuviana

Corso Caulino località Piazza di Seiano.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO CON AUTOBOTTI presso:

Via Luigi Avellino località Sant’Andrea fino alla fine del disservizio

Piazzetta San Antonino località Arola fino alla fine del disservizio.

—

Piano di Sorrento:

VIA COLLI SAN PIETRO

VIA DEI PLATANI

VIA GALATEA

VIA TRINITA’

Località GALATEA

Località COLLI SAN PIETRO

Località PLATANI

Località TRINITÀ

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con BATTERIA DI FONTANINE presso:

Corso Italia incrocio Via San Sergio, nel comune di Sant’Agnello.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO CON AUTOBOTTI presso:

Via Meta Amalfi incrocio con Via Nastro Azzurro (località colli San Pietro) fino alla fine del disservizio.

—

Sant’Agnello:

Intera località COLLI DI FONTANELLE

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con BATTERIA DI FONTANINE presso:

Corso Italia, incrocio Via San Sergio.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO CON AUTOBOTTI presso:

Piazzetta Sacristani località Colli di Fontanelle fino alla fine del disservizio.

—

Sorrento:

VIA CAMPITIELLO

VIA CASARLANO

VIA CESARANO

Le seguenti intere località:

Picco Sant’Angelo

Campitiello

Casarlano

Cesarano

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con BATTERIA DI FONTANINE presso:

Via degli Aranci;

Via Capo, incrocio via Nastro Verde.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO CON AUTOBOTTI presso:

Piazzetta Casarlano fino alla fine del disservizio.

—

Massa Lubrense:

INTERO TERRITORIO COMUNALE

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con BATTERIA DI FONTANINE presso:

Via Nastro Azzurro dalle ore 16.00

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO CON AUTOBOTTI presso:

Corso Sant’Agata fino alla fine del disservizio

Via Roma davanti Scuola Superiore fino alla fine del disservizio.

—

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità

dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri

rubinetti.

Gori sta assicurando il massimo impegno al fine di risolvere il guasto e tutelare la sicurezza dei cittadini e dei tecnici in campo, e si scusa per i disagi arrecati.

Per aggiornamenti e ulteriori informazioni si invita a consultare la pagina AVVISI ALL’UTENZA del sito

goriacqua.com