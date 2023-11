Torre del Greco – Giovedì 16 novembre la Festa del cuoco: buffet all’aperto per i cittadini in piazza Santa Croce

Corteo per le strade del centro, santa messa, buffet aperto al pubblico e pranzo di gala. È ricco il programma della Festa del cuoco, l’evento patrocinato dal Comune di Torre del Greco su iniziativa dell’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella.

Organizzata dall’associazione cuochi di Torre del Greco, dall’unione regionale cuochi della Campania e dalla federazione italiana cuochi, l’iniziativa vede in campo gli chef e i pastrychef aderenti alle tre realtà. Per l’occasione, giovedì 16 novembre, a Torre arriveranno esponenti dell’arte culinaria da ogni parte della regione.

Si parte alle 8.30 con l’incontro all’istituto Panteleo di via Cimaglia, dove è in programma il primo memorial “Aldo Guida” Work Line Divise. Alle 10 invece è previsto un corteo che partirà dalla villa comunale Ciaravolo di corso Vittorio Emanuele per snodarsi lungo via Diego Colamarino e raggiungere piazza Santa Croce. Qui, presso la basilica, alle 11 è prevista una messa, alla quale seguirà un buffet di rinfresco negli spazi del sagrato aperto agli intervenuti e a tutti i cittadini.

Dopo il ritorno in villa, che avverrà attraversando via Salvator Noto e via Roma, è in programma una visita organizzata presso un’azienda rinomata nella produzioni di gioielli in corallo e cammeo, prima del pranzo di gala ad invito che si terrà presso l’hotel Poseidon, durante il quale sono previsti i saluti delle autorità oltre a dimostrazioni e degustazioni.