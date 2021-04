Torre del Greco – Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, Palazzo Baronale si illumina di blu

Anche la città di Torre del Greco aderisce alla ”Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo” – World Autism Awareness Day – promossa dalle Nazioni Unite nel 2007 e finalizzata a richiamare l’attenzione sui diritti delle persone affette da spettro autistico.

Come ogni anno, i comuni che hanno inteso aderire alla “mission” della giornata, illumineranno di luce blu i monumenti più importanti dei loro territori.

A Torre del Greco, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Palomba, come per gli scorsi anni, ha inteso predisporre – per la serata del 02 Aprile – l’illuminazione dell’imponente colonnato di Palazzo Baronale per indirizzare e rivolgere un messaggio di solidarietà a quanti affetti da questo disturbo del neuro-sviluppo, unitamente alle loro famiglie.

“L’autismo è parte del mondo e non, invece, un mondo a parte – ha dichiarato il prof. Aldo Rivieccio, Garante per i diritti dei disabili – ed è’ con tale consapevolezza che la città di Torre del Greco sta impegnandosi per abbattere tutti i tipi di barriere, anche quelle comunicative, nella sola ottica di operare una vera ed autentica inclusione sociale. Auspico per il prossimo anno, consentendo la crisi sanitaria in atto, che si possano organizzare eventi di divulgazione e di sensibilizzazione e si possa dare voce alle reali esigenze delle famiglie, che vivono questa particolare esperienza di vita”.