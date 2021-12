Torre del Greco – “Giornata Internazionale delle persone con disabilità”, Esposito: “Dovere di solidarietà sociale”

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Palomba – Assessorato alle Politiche Sociali – in occasione della “Giornata Internazionale delle persone con disabilità” che si celebra oggi 03 Dicembre – ha organizzato e promosso, in collaborazione con il Garante per i Disabili, prof. Aldo Rivieccio, un momento di socialità per i disabili.

L’evento, svoltosi nel pomeriggio di ieri, ha avuto luogo presso la Tensostruttura di Palazzo La Salle e ha visto la presenza di oltre cinquanta persone diversamente abili, con propri accompagnatori, che hanno vissuto ore di spensieratezza e di condivisione relazionale dopo i mesi bui dovuti alla pandemia da COVID-19. Un’opportunità, dunque, per ritrovarsi in socialità con spensieratezza.

L’iniziativa, inoltre, ha visto la partecipazione del Centro Polifunzionale disabili adulti e minori 11/18: “Centro San Giuseppe”, dell’Associazione “Chiamami per Nome ODV” e del Centro Polifunzionale “Oikos”.

“Si tratta di uno dei primi eventi –le parole del Garante per i Disabili, Aldo Rivieccio – quello realizzato nella giornata di ieri che ha visto una proficua collaborazione tra le realtà di categoria impegnate sul territorio. un momento di festa insieme con i diversamente abili che ha offerto loro la possibilità di interagire in modo fruttuoso con gli operatori sociali”.

​Accenti di soddisfazione anche nelle parole dell’Assessore Antonella Esposito:

“La Giornata internazionale delle persone con disabilità, ci ricorda che abbiamo un importante dovere di solidarietà sociale nei confronti di tanti nostri concittadini che vivono questa complessa realtà. È, pertanto, importante il ruolo che compete alle istituzioni e ai loro rappresentanti, nel favorire i processi e le condizioni che consentano ai diversamente abili di poter ridurre ogni forma di discriminazione in ogni ambito di vita. È stato un bellissimo pomeriggio, quello di ieri, che mi ha anche permesso di conoscere nello specifico le diverse organizzazioni che lavorano in questo delicato settore” .

In occasione, inoltre, della Giornata Internazionale della Disabilità, questa sera, l’imponente colonnato di Palazzo Baronale sarà illuminato di viola.​