San Giorgio a Cremano – Zinno: “Domani scuole aperte”

DOMANI SCUOLE APERTE. ANCORA UNA VOLTA CIRCOLANO MESSAGGI FALSI. LA PROSSIMA VOLTA DENUNCERÒ TUTTO ALLA POLIZIA POSTALE

Domani le scuole di ogni ordine e grado, l’asilo nido, i parchi pubblici, il cimitero resteranno APERTI, in quanto le informazioni che giungono dalla Protezione Civile regionali non destano alcuna preoccupazione, nonostante il maltempo.

Devo, purtroppo, notare che c’è qualcuno che si diverte a far girare sui gruppi Whatsapp, fingendo di essere me, notizie su una chiusura generalizzata anche per la giornata di domani.

Nel ricordare a tutti che la sostituzione di persona è reato, mi auguro che questo comportamento giunga al termine, altrimenti sarò costretto a sporgere denuncia alla polizia postale.

Ancora una volta chiedo a tutti senso di responsabilità e chiedo di far circolare le notizie corrette: domani, dunque, le lezioni si svolgeranno normalmente.