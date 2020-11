Si è svolta, questa mattina, nella sede istituzionale di Palazzo Baronale, la cerimonia di consegna dell’ encomio al pastry chef Luigi Vitiello. Il pasticciere torrese, classe 1965, è stato insignito lo scorso 25 ottobre a Cinecittà World a Roma – nel corso della rassegna iridata organizzata e promossa dalla Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria – del titolo di Campione Mondiale – Medaglia d’Argento nella categoria classico per il “Miglior Panettone del Mondo 2020”. Un curriculum vasto ed articolato, quello di Luigi Vitiello, che gli ha permesso di maturare un’esperienza ampia e consolidata nel settore della pasticceria, partecipando non soltanto a numerose kermesse di respiro internazionale, ma lavorando anche in prestigiose realtà ed eccellenze nazionali: da Positano a Capo Rizzuto; da Firenze a Portofino; da Roma a Milano, sino ad altre importanti città d’Italia. A consegnare il riconoscimento, il primo cittadino di Torre del Greco – nel pieno rispetto della normativa e dei protocolli di contenimento e contrasto al COVID. “Desidero esprimere – le parole del sindaco, Giovanni Palomba – un vivo apprezzamento al nostro concittadino per gli alti meriti professionali conseguiti, distinguendosi, per competenza ed esperienza nel corso dell’ultima rassegna internazionale di pasticceria, conquistando un titolo prestigioso ed importante. Un’occasione di gioia per la città di Torre del Greco e per l’intera comunità