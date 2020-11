Boscoreale – Mercoledì 25 novembre il rosso tingerà la città per dire no alla violenza sulle donne

Mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nonostante le limitazioni che ci impone la pandemia, per la prima volta sarà l’Amministrazione Comunale di Boscoreale a dare voce a tutti coloro che vogliono essere partecipi per testimoniare il loro rifiuto per ogni forma di sopraffazione sulle donne.

In questa giornata l’Amministrazione invita cittadini, associazioni, attività produttive e tutte le famiglie a esporre dalle loro finestre, dai loro balconi, QUALCOSA DI ROSSO. Un cappotto, un foulard, delle scarpette rosse o semplicemente un foglio di carta colorato. Un grido silenzioso contro ogni forma di violenza.

Un modo per sensibilizzare tutti e per non perdere di vista, anche in questo periodo di forzata convivenza, le tante situazioni di violenza che purtroppo non accennano a diminuire, ma che abbiamo visto aumentare tra le mura domestiche durante il lockdown dello scorso marzo con le chiamate al numero antiviolenza che sono aumentate del 73%. Violenze che possono manifestarsi in tante forme, che ledono e violano i diritti delle donne quotidianamente: violenza fisica, violenza domestica, violenza psicologica, violenza verbale, violenza economica, violenza assistita con vittime i minori.

Di fronte a questi dati allarmanti è necessario rinnovare l’impegno per la prevenzione, protezione e aiuto alle vittime e procedimenti efficaci contro i colpevoli. Oltre agli strumenti legislativi c’è bisogno di intervenire usando tutti i mezzi possibili per un radicale rinnovamento culturale, partendo dai giovani, dalle famiglie e dal mondo del lavoro. Non possiamo solo lanciare l’allarme, bisogna andare oltre, perché i femminicidi e le aggressioni fisiche rappresentano la punta dell’iceberg di una società che consente la mancanza di rispetto per le donne. Ogni battuta sessista, ogni atteggiamento possessivo, ogni comportamento misogino limita la libertà e i diritti delle donne e non c’è alcun “se l’é cercata” che tenga!

La campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne diventa ancor più importante in questo momento di emergenza sanitaria, il numero antiviolenza e stalking 1522 è attivo h 24, possiamo scaricare anche l’APP Gratuita del 1522 per chattare in modo silenzioso ricordando di eliminare la cronologia. Sono sempre attivi i numeri 112, 113 e 118, e la APP gratuita YOUPOL della Polizia di Stato.

Il Comune di Boscoreale si tingerà di rosso per dare vicinanza a tutte quelle donne che in questo momento difficile stanno subendo qualsiasi forma di violenza.

…il ROSSO il 25 NOVEMBRE tingerà BOSCOREALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE per rafforzare il messaggio che una società libera dalla violenza e dagli stereotipi di genere è una società migliore.