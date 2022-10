Dramma sulla A1 Napoli –Roma. Motociclista travolge un uomo che stava attraversando a piedi, deceduti entrambi

Quella di domenica è stata una serata tragica sulla autostrada A1 Napoli-Roma. Poco prima delle 19.30 un uomo è stato investito in autostrada da una motocicletta, rimanendo ucciso sul colpo. Anche il guidatore della moto, 23 anni, ha perso la vita, mentre la ragazza che viaggiava con lui è ricoverata, in condizioni non gravi, all’Ospedale del Mare.

L’incidente è avvenuto tra il bivio A1/A3 Napoli-Salerno e il Nodo Napoli-Centro Direzionale, in direzione di Roma. Come riporta l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, sembrerebbe che il pedone stesse attraversando l’autostrada a piedi, i cui motivi non sono ancora noti, quando in quel momento è passata una motocicletta con a bordo i due giovani. Tre le ambulanze accorse sul posto dopo l’incidente. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, anche personale di Autostrade.

“Innanzitutto esprimiamo il nostro cordoglio per le due vittime e ci auguriamo che la ragazza possa rimettersi al più presto.”- dichiara il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli- “Occorre che la magistratura chiarisca al più presto la dinamica dell’incidente, riuscendo a capire cosa ci facesse quell’uomo ad attraversare l’autostrada a piedi. Come ci hanno riferito dei testimoni, sembrerebbe che fosse in stato di ebbrezza ma andrà verificato. Invece la ragazza a bordo della moto, compagna della vittima, potrebbe riportare dei segni permanenti sul viso a causa delle ferite. Le strade hanno mietuto troppe vittime. È tempo di mettere fine a questa strage prevedendo nuove normative e misure.”