Torre del Greco – Dispositivo temporaneo di viabilità e traffico in via Sant’Elena per il giorno 3 Ottobre

Torre del Greco – Dispositivo temporaneo di viabilità e traffico in via Sant’Elena per il giorno 3 Ottobre

In considerazione delle ordinanze di viabilità n. 3417 del17.08.2021 e n. 3712 del 18.09.2021 con le quali sono stati adottati dispositivi temporanei di viabilità per tutte le gare di campionato e coppe della squadra di calcio SS. TURRIS – nonché – in riferimento al verbale di riunione del G.O.S. – Gruppo Operativo Sicurezza – che individua un’area di sosta, riservata solo alle autovetture e ai pullman delle tifoserie, nel tratto compreso tra la Rotonda autostradale “Mons. Francesco Sannino” e via S. Elena (lato parallelo all’autostrada) il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, al fine di adeguare la circolazione nell’area interessata, ha emesso apposita ordinanza dirigenziale n. 3905 del 29 Settembre 2021 con cui si istituisce in: