Riunione chiusura centro terapeutico di Ottaviano, Orlando(La Libellula): “Trovare una soluzione che soddisfi le parti in campo“

“A seguito della paventata chiusura di un grande centro terapeutico di Ottaviano, stamattina si è tenuto un incontro presso l’ASL Na 3 SUD di Torre del Greco per dirimere la problematica sorta in seguito al superamento del tetto di spesa previsto per garantire il percorso terapeutico agli aventi diritto. L’eventuale serrata comunicata agli utenti del centro sopra richiamato, attraverso un avviso affisso all’esterno della struttura, ha ovviamente messo in allarme i genitori dei bambini che necessitano di cure appropriate. Investita della problematica ho ritenuto, quindi, di presiedere alla riunione per poter assistere, in rappresentanza della mia associazione La Libellula, alle mamme del territorio interessate. Su nostra richiesta verbale di chiarimenti in merito all’importante questione l’ASL, che a dire il vero è stata disponibile e si è fatta carico della problematica, ci ha comunicato che era già in itinere un incontro con il centro terapeutico interessato da tenersi nella prossima settimana, al fine di trovare una soluzione che soddisfi le parti in campo. Alla riunione su citata erano presenti i rappresentanti dell’ ASL Na 3 SUD nelle persone di ing. Gennaro Sosto direttore generale, dr. Antonio Ciccone dirigente ASL di fascia, e il dr Saviano.

Naturalmente, come sempre, sarà mio compito seguire la questione al fine di poter intervenire nel bisogno e aggiornare le mamme degli utenti territoriali interessati.

Concludo affermando che valuterò la possibilità di richiedere un intervento sulla scottante questione all’avv. Paolo Colombo, garante dei disabili della Regione Campania, qualora si presentasse la necessità.

MARIA ORLANDO

Pres. Associazione LA LIBELLULA”