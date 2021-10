Torre del Greco – Dispositivo temporaneo di viabilità per gara ciclistica. Ecco le informazioni

Torre del Greco, 30 Settembre 2021

In considerazione della delibera di Giunta n. 218/2021 con cui il Presidente dell’Associazione “Vesuvio Mountainbike” ha comunicato il programma della competizione di interesse nazionale che si svolgerà il 03.10.2021, con relativo percorso, denominata “Vesuvio Mountainbike Race 2021”, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, al fine di adeguare la circolazione nell’area interessata, ha emesso apposita ordinanza dirigenziale n. 3906 del 29 Settembre 2021 con cui si istituisce in:

• VIA SOT TO AI CAMALDOLI: sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale nel tratto dall’intersezione con via Cupa Camaldoli all’intersezione con via Pisani , nel giorno 03 Ottobre 2021 dalle ore 0 8 .00 alle ore 1 4 .00 e in ogni caso fino al passaggio del mezzo di fine corsa;

• VIA PISANI: sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale, nel giorno 03 Ottobre 2021 dalle ore 09.15 alle ore 10.30 e in ogni caso fino al passaggio del mezzo di fine corsa;

• VIA MONTICELLI: sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale, nel giorno 03 Ottobre 2021 dalle ore 09.30 alle ore 10.30 e in ogni caso fino al passaggio del mezzo di fine corsa ;