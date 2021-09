Torre del Greco – Dispositivi di sicurezza viale Ungheria in occasione delle partite: le precisazioni dell’amministrazione

In riferimento alle misure di sicurezza in viale Ungheria da attuarsi – necessariamente – in previsione delle partite in casa della squadra calcistica, l’Amministrazione comunale ritiene necessarie le seguenti precisazioni:

Le esigenze di chiusura del tratto stradale di Viale Ungheria – dove insiste lo stadio comunale “A. Liguori” – alla sosta ed al transito veicolare alcune ore prima dell’ inizio delle partite, non è stabilito con criterio autonomo dell’ Ente amministrativo, nè dell’Autorità di Pubblica sicurezza; bensì è quanto consegue dal disposto sancito dalla Lega Pro che prevede, tra le precondizioni di efficienza dello stadio, l’esistenza obbligatoria di un’area di rispetto tra le recipriche tifoserie delle squadre avversarie, al fine di ridurre al minimo le possibilità di contatto, e pertanto, di probabili scontri.

Una disposizione che è parimenti applicata in tutte le città in cui ci sono stadi professionali.

In proposito, l’Amministrazione, si è fatta portavoce in sede di riunione del G.O.S, l’organo che valuta le condizioni di sicurezza necessarie in occasione delle partite, dell’esigenza di contemperare la tutela della sicurezza con le giuste richieste dei residenti.

In esito a tale incontro, con ordinanza n. 3712 del 18.09.2021 a firma del Dirigente della Polizia Minicipale di Torre del Greco,sono stati ridotti di un’ora sia i tempi del divieto di sosta che del divieto di circolazione, al fine di minimizzare i disagi per i Cittadini.